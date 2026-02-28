Reuters узнал, что верховного лидера Ирана вывезли из Тегерана

Фото: Getty Images

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов). Армия обороны Израиля сообщала о сиренах и уведомлениях о необходимости находиться рядом с укрытиями.

В Тегеране произошли три взрыва, сообщило местное агентство Fars. Mehr писал, что несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури — это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад. Tasnim позже сообщил о новых взрывах. Израиль наносит удары по Ирану вместе с США.