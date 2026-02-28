Операция США против Ирана

ЦАХАЛ завершила масштабный удар по стратегическим системам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила масштабный удар по системам стратегической обороны Ирана, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из ударов военные нанесли по передовой системе противовоздушной обороны (ПВО) SA-65. Она расположена в городе Керманшах на западе Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что во время операции «Рычащий лев» ЦАХАЛ нанесла «значительный ущерб» обороне Ирана. «Эти удары были нанесены с целью установления и расширения свободы действий израильских военно-воздушных сил над иранской воздушной территорией, с целью снижения возможностей КСИР и предотвращения угроз в отношении внутреннего фронта государства Израиль», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану в рамках военной операции «Рычащий лев». В ответ на удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Анастасия Карева
