Обстановка с проходом судов через Ормузский пролив и пробкой там. Карта

Появилась карта с проходом судов через Ормузский пролив и пробкой там

(Фото: Marinetraffic)

В районе иранского порта Бендер-Аббас в Ормузском проливе образовалась пробка из кораблей, следует из карты сервиса MarineTraffic.

В тоже время, в районе оманского порта Эль-Хасаб, расположенного по другую сторону Ормузского пролива, движение судов менее интенсивно.

Ряд нефтяных танкеров избегает прохождение через Ормузский пролив после бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля,сообщает Bloomberg.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Взрывы прогремели в Тегеране, Исфахане, Кередже, провинции Керманшах. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. По его словам, цель операции — «защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима».

В ответ на нападение США и Израиля Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Персидском заливе.

В середине февраля вооруженные силы Ирана провели военно-морские учения в Ормузском проливе под названием «Умный контроль над Ормузским проливом». В рамках учений на несколько часов перекрывали часть Ормузского пролива в связи с «мерами для обеспечения безопасности судоходства».