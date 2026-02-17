Иран начал учения с перекрытием Ормузского пролива. Видео

Video

В Иране в рамках военных учений часть Ормузского пролива будет закрыта на несколько часов в связи с «мерами для обеспечения безопасности судоходства», передает агентство Fararu.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал учения под названием «Умный контроль над Ормузским проливом». Их цель — оценить готовность оперативных подразделений КСИР и отработать сценарии возможных ответных действий.

Несколько недель назад Иран уже проводил учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, но не объявлял о его закрытии.

Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, соединяющим Саудовская Аравию, Иран, Ирак и ОАЭ с Оманским заливом и Аравийским морем.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами» в случае срыва сделки с Вашингтоном. Глава Белого дома рассматривает возможность отправки авианосца в Тегеран и дополнительных военных сил. Трамп также угрожал Ирану из-за подавления недавних протестов.

Как сообщал CBS со ссылкой на источники, Трамп также обещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению.