Reuters сообщил о возможной гибели министра обороны Ирана и главы КСИР

Глава Минобороны Ирана и лидер КСИР могли погибнуть в результате атак США. В Тегеране подтвердили, что они могли потерять несколько командиров, но верховный лидер Хаменеи жив

Азиз Насирзаде (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, предположительно, погибли в результате израильских атак, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с военными операциями Израиля, и один источник в регионе. Эти же данные приводит The Jerusalem Post.

Израильский 12-й канал сообщает, что удары нанесли «очень существенный ущерб» руководству иранского режима и его военным командирам.

Иранская сторона информацию о гибели Насирзаде и Пакпура не подтверждала. Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил в беседе с NBC News, что Тегеран, «возможно, потерял несколько командиров, но это не такая уж большая проблема».

Вместе с тем он заявил, что аятолла Али Хаменеи жив, «насколько ему известно». По данным The Jerusalem Post, верховный лидер Ирана в результате ударов был лишен возможности выходить на связь. По данным Reuters, Хаменеи во время начала атаки не было в Тегеране, его перевезли в безопасное место.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, Кередже, провинции Керманшах, а также Исфахане, где находится крупнейший в республике ядерный центр. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

Резиденция верховного лидера Ирана в Тегеране также оказалась полностью разрушена после ударов Израиля и США. Спутниковый снимок опубликовала газета The New York Times. Под удар также попал дом бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

МИД России назвал атаку безрассудным шагом. Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с Аббасом Арагчи и выразил готовность Москвы содействовать в мирном урегулировании.