Росавиация рассказала о полетах самолетов на Ближний восток
Российским авиакомпаниям при выполнении полетов в страны Персидского залива «рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран». Об этом сообщила Росавиация.
При этом авиакомпании должны соблюдать все меры безопасности и активно мониторить рекомендации авиавластей иностранных государств.
Полеты в Иран и Израиль приостановлены до «последующих уведомлений».
28 февраля военную операцию против Ирана начали США и Израиль. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в различных странах региона.