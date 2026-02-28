Росавиация рассказала о полетах самолетов на Ближний восток

Доха, Катар (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Российским авиакомпаниям при выполнении полетов в страны Персидского залива «рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран». Об этом сообщила Росавиация.

При этом авиакомпании должны соблюдать все меры безопасности и активно мониторить рекомендации авиавластей иностранных государств.

Полеты в Иран и Израиль приостановлены до «последующих уведомлений».

28 февраля военную операцию против Ирана начали США и Израиль. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в различных странах региона.