В США оценили масштаб ответного удара Ирана по американским базам

США впервые столкнулись с таким масштабом одновременных ударов по своим военным базам, пишет WSJ. При этом американские военные были готовы к ответной атаке Ирана

Дым над небом после взрывов в Дохе, Катар

США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным военным базам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

При этом он подчеркнул, что американские военные были готовы к этим атакам.

По словам высокопоставленных арабских чиновников, Тегеран в ответ на нападение США и Израиля применяет весь свой арсенал ракет против всех американских баз в Персидском заливе, за исключением одной, которая расположена в Омане, говорится в статье.

Утром 28 февраля Израиль и США объявили о начале операции против Ирана и нанесли удары по территории страны. Взрывы раздались в Тегеране, а также Исфахане, Кередже, и провинции Керманшах. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

Иран на удары Израиля и США отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников. По информации иранских информационных агентств, Тегеран выпустил по территории Израиля десятки снарядов.

Кроме Израиля, Иран нанес удары также по основным американским военным базам на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В частности, удар пришелся на центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Из-за вооруженной эскалации на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство над Израилем, Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром, Кувейтом и ОАЭ.

Валерия Доброва
