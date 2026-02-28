В РСТ рассказали, как действовать туристам после атаки на Иран

Тегеран, Иран (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

После атаки США и Израиля по Ирану и закрытия воздушного пространства рядом ближневосточных стран под угрозой оказался статус многих международных рейсов. О том, какие меры позволят туристам обезопасить свои маршруты, в эфире Радио РБК рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Горин обратил внимание, что речь идет о регионе, через который осуществляются транзитные рейсы во все страны мира. Из-за этого в аэропортах, по его оценкам, могут скапливаться десятки тысяч человек. «Мы пока занимаемся логистикой продления гостиниц наших туристов. Надеемся, что авиакомпании в соответствии с международными авиационными правилами будут помогать и туристам, и туроператорам решать эту непростую задачу», — сказал он.

Туристам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, вице-президент РСТ рекомендовал рассмотреть варианты переноса сроков поездки. Он отметил, что военные действия — это форс-мажор, поэтому никакие страховые защиты в данном случае не сработают. Однако за пассажирами сохраняется право вынужденного возврата билетов.

«Хотелось бы дать практический совет. Если сейчас аннулировать билет, новый будет стоить в два-три раза дороже в моменте, поэтому самое разумное — перебронировать на ближайшие рейсы», — сказал он.

Согласно последним данным, о закрытии воздушного пространства для транзитных и международных рейсов объявили власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта. Небо закрыто и над территориями сторон конфликта — Ираном и Израилем. В Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются ключевым хабом для вылета российских туристов, введены временные ограничения на пролеты.

Росавиация на фоне очередного витка эскалации рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять рейсы по обходным маршрутам, следуя через территорию третьих стран и строго соблюдая все меры безопасности. На данный момент полеты в Израиль и Иран временно приостановлены.