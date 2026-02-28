Общество

Российские авиакомпании поменяли расписание из-за ударов по Ирану

Российские авиакомпании меняют расписание полетов на Ближний Восток из-за ударов США и Израиля по Ирану, часть рейсов отменена. Воздушное пространство закрыли и другие страны региона

Входит в сюжеты
В этой статье

Российские авиакомпании скорректировали расписание и маршруты рейсов в страны Ближнего Востока и регион Индийского океана, следует из сообщений перевозчиков и Росавиации.

Воздушное пространство закрыто не только над Израилем и Ираном. Временно запрещены полеты над Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом, сообщила Росавиация в своем ТГ-канале.

«Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. <...> Информация доведена до российских перевозчиков», — говорится в ТГ-канале Росавиации.

Обходные маршруты для безопасных полетов в страны Персидского залива проработаны авиакомпаниями заранее во взаимодействии с агентством и Минтрансом, добавили в ведомстве.

«Аэрофлот» скорректировал маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Мале (Мальдивы), они будут проходить по альтернативным, более длинным маршрутам. «Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один — два часа», — сообщает национальный перевозчик в своем Telegram-канале.

Рейсы из России в Абу-Даби и обратно «Аэрофлот» будет выполнять на среднемагистральных самолетах с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Кроме того, авиакомпания отменила часть рейсов между Москвой / Санкт-Петербургом и Дубаем. «Пассажирам отменных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — сообщил национальный перевозчик.

О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили лоукостер «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» (Москва — Дубай), S7 (Москва-Дубай, Новосибирск-Дубай), Уральские авиалинии.

Читайте РБК в Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Герман Костринский
авиасообщениеБлижний ВостокИзраильОАЭДубайАбу-ДабиДохаМальдивыАэрофлотS7Уральские авиалинииавиакомпания Победа