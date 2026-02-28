Российские авиакомпании поменяли расписание из-за ударов по Ирану

Российские авиакомпании меняют расписание полетов на Ближний Восток из-за ударов США и Израиля по Ирану, часть рейсов отменена. Воздушное пространство закрыли и другие страны региона

Российские авиакомпании скорректировали расписание и маршруты рейсов в страны Ближнего Востока и регион Индийского океана, следует из сообщений перевозчиков и Росавиации.

Воздушное пространство закрыто не только над Израилем и Ираном. Временно запрещены полеты над Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом, сообщила Росавиация в своем ТГ-канале.

«Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. <...> Информация доведена до российских перевозчиков», — говорится в ТГ-канале Росавиации.

Обходные маршруты для безопасных полетов в страны Персидского залива проработаны авиакомпаниями заранее во взаимодействии с агентством и Минтрансом, добавили в ведомстве.

«Аэрофлот» скорректировал маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай, Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Мале (Мальдивы), они будут проходить по альтернативным, более длинным маршрутам. «Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на один — два часа», — сообщает национальный перевозчик в своем Telegram-канале.

Рейсы из России в Абу-Даби и обратно «Аэрофлот» будет выполнять на среднемагистральных самолетах с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Кроме того, авиакомпания отменила часть рейсов между Москвой / Санкт-Петербургом и Дубаем. «Пассажирам отменных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — сообщил национальный перевозчик.

О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили лоукостер «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» (Москва — Дубай), S7 (Москва-Дубай, Новосибирск-Дубай), Уральские авиалинии.