В АТОР оценили число российских туристов в ОАЭ на фоне ударов Ирана

В ОАЭ сейчас может находится порядка 50 тыс. российских туристов, сообщила АТОР.

По данным ассоциации, в Катаре находится около 1 тыс. туристов, в Омане — 700, в Бахрейне — около 300.

«Туроператоры сообщили «Вестнику АТОР», что туристов, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях», — сообщила АТОР.

Иран нанес ответные удары по американским базам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне в ответ на атаку Израиля и США 28 февраля. Очевидцы видели взрывы, в том числе, в Дубае, Абу-Даби — в последнем погиб один человек. АТОР сообщала, что угрозы для туристов в ОАЭ нет.

