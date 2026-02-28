США атаковали Иран одновременно с воздуха и моря

В операции США против Ирана задействованы истребители. Кроме того, американские ВМС запускают ракеты Tomahawk с кораблей, сообщает NBC

Тегеран, Иран (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

США атакуют Иран одновременно с воздуха и моря, сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, в операции задействовано большое количество истребителей. Кроме того, американские военные запускают ракеты Tomahawk со своих кораблей ВМС.

Как пишет CBS News, в районе, находящемся под контролем Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток, находятся не менее 12 кораблей. В их число входят авианосец USS Abraham Lincoln, семь эсминцев и три прибрежных боевых корабля. Второй авианосец, USS Gerald R Ford, и два эсминца находятся в Восточном Средиземноморье, а еще три эсминца — в Средиземном море

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп объяснил начало атаки провалом ядерных переговоров с Тегераном и пообещал уничтожить иранскую ракетную промышленность.

В ответ Иран начал обстреливать американские военные базы в различных странах региона. Минобороны ОАЭ сообщило об одном погибшем в Абу-Даби в результате падения обломков.