В Дубае вслед за Абу-Даби прогремели взрывы
В элитном районе Дубай Марина прозвучали взрывы, передает Reuters. Ранее система ПВО также сработала около Абу-Даби. В Минобороны ОАЭ сообщили об одном погибшем
В Дубае прогремели взрывы, сообщает Reuters.
Взрывы были слышны в элитном районе Дубай Марина.
Ранее два взрыва были слышны в Абу-Даби, сообщал корреспондент РБК. По его словам, предположительно, это сработала система ПВО.
В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек. В Минобороны страны объяснили, что им удалось сбить иранские баллистические ракеты, но обломки упали в жилом районе.
Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что угрозы для российских туристов в ОАЭ нет. Там объяснили, что авиабаза удалена от побережья.
