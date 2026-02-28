Операция США против Ирана

В Дубае вслед за Абу-Даби прогремели взрывы

В элитном районе Дубай Марина прозвучали взрывы, передает Reuters. Ранее система ПВО также сработала около Абу-Даби. В Минобороны ОАЭ сообщили об одном погибшем

В Дубае прогремели взрывы, сообщает Reuters.

Взрывы были слышны в элитном районе Дубай Марина.

Ранее два взрыва были слышны в Абу-Даби, сообщал корреспондент РБК. По его словам, предположительно, это сработала система ПВО. 

В результате падения обломков в ОАЭ погиб человек. В Минобороны страны объяснили, что им удалось сбить иранские баллистические ракеты, но обломки упали в жилом районе.

Вместе с тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что угрозы для российских туристов в ОАЭ нет. Там объяснили, что авиабаза удалена от побережья.

