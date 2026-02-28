МВД Кубы назвало организатора диверсии с катером

Политика

МВД Кубы: организатором диверсии с катером выступила лидер протестного движения

Диверсию с катером у берегов Кубы организовала из США лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Марица Луго Фернандес, сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Расследование указывает на Луго Фернандес как на главного организатора нападения. По данным МВД, ранее она проживала в Гаване, в 2002 году покинула страну и обосновалась в США. После отъезда она присоединилась к одной из антиправительственных организаций и в 2024 году, как утверждают власти, занималась поиском внешнего финансирования для организации вооруженного проникновения на Кубу.

В ноябре 2025 года она, по версии следствия, участвовала в создании новой группы «Демократическое движение за самооборону народа».

«Движение 30 ноября — Франк Паис» (исп. Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre — Frank Pais) — кубинская антикоммунистическая подпольная организация.

«Движение» было создано 13 марта 1960 года кубинскими революционерами — противниками режима Фиделя Кастро. Название отсылает к дню, когда кубинский революционер Франк Паис организовал антибатистовское восстание в Сантьяго-де-Куба, Ольгине и Гуантанамо, — 30 ноября 1956 года.


Инцидент произошел 25 февраля, когда катер под флагом вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. С кубинской стороны был ранен капитан пограничного катера.

Ранее МВД Кубы сообщило, что экипаж судна состоял из выходцев с Кубы, проживающих в США. По данным ведомства, катер с регистрацией во Флориде перевозил десять вооруженных человек, планировавших незаконно проникнуть на остров с террористическими целями.

Кубинские власти заявили, что двое участников группы находятся в розыске по делам о террористической деятельности. Также задержан гражданин Кубы, которого, по версии следствия, направили из США для приема вооруженной группы, он признал свою причастность.

