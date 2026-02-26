 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

С напавшего на кубинских пограничников катера изъяли оружие и камуфляж

У задержанных членов экипажа катера под флагом США, с которого был открыт огонь по пограничникам у берегов Кубы, изъяли огнестрельное оружие, взрывчатку и камуфляжную форму, сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Были изъяты автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма», — говорится в сообщении.

Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»
Политика
Джей Ди Вэнс

Инцидент произошел 25 февраля, когда катер вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате ответных действий на судне погибли четыре человека, еще несколько были ранены. С кубинской стороны пострадал капитан пограничного катера.

Ранее кубинское МВД сообщило, что экипаж катера под американским флагом состоял из выходцев с Кубы, проживающих в США, часть из них ранее была судима. По данным ведомства, катер с регистрацией во Флориде перевозил десять вооруженных человек, которые планировали незаконно проникнуть на остров с террористическими целями.

Кубинские власти заявили, что двое участников группы находятся в розыске по делам о террористической деятельности. Личности шести выживших и одного погибшего установлены, данные о еще троих уточняются. Также задержан гражданин Кубы, которого, по версии следствия, направили из США для приема вооруженной группы, он признал причастность.

