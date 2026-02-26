В Кремле оценили реакцию кубинских пограничников на вторжение катера

Пограничники Кубы, открыв огонь по вторгнувшемуся катеру, сделали то, что и должны были сделать, заявил Песков. По его словам, задержанные сами признали свои террористические намерения

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кубинские пограничники сделали то, что и должны были сделать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент со вторжением катера под флагом США в территориальные воды республики. Его слова передает корреспондент РБК.

«Здесь комментировать нечего, учитывая, что, как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию для совершения террористических действий», — подчеркнул он.

Инцидент произошел 25 февраля, когда катер вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате ответных действий на нем погибли четыре человека, еще несколько были ранены. С кубинской стороны пострадал капитан пограничного катера.

Весь экипаж приплывшего под американским флагом катера состоял из уроженцев Кубы, проживающих в США, сообщили в МВД республики. По его данным, катер перевозил десять вооруженных человек, которые собирались проникнуть на Кубу с террористическими целями. У большинства из них имеется известная криминальная и насильственная деятельность, двое находятся в розыске по уголовным расследованиям. На Кубе также задержали местного жителя, которого направили из США, чтобы тот принял вооруженную группу.

The New Your Times писала, что катер с регистрационным номером во Флориде не принадлежит береговой охране или Военно-морским силам США. Тем не менее генпрокурор американского штата Джеймс Утмайер поручил начать расследование после этого инцидента. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой между катером и пограничниками Кубы у берегов латиноамериканской страны «не так плоха».

В последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Он также утверждал, что правительство Кубы «вот-вот падет».