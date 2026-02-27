 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Гражданин США погиб на катере в территориальных водах Кубы

Один из погибших на въехавшем в воды Кубы катере был гражданином США
Фото: Claudia Daut / Reuters
Один гражданин США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента со вторжением катера под флагом Соединенных Штатов в территориальные воды Кубы, сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

О факте нахождения на борту катера граждан США также пишет Axios со ссылкой на официальных лиц.

«По крайней мере один из погибших был гражданином США. Среди пострадавших оказался еще один американец, который получает медицинскую помощь на Кубе», — сообщил источник издания.

На напавшем на кубинских пограничников катере нашли оружие и камуфляж
Общество
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В среду, 25 февраля, катер под американским флагом вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничному катеру. В ходе ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Со стороны Кубы пострадал капитан пограничного судна.

По данным МВД республики, на борту находились десять уроженцев Кубы, проживающих в США. Как сообщили в ведомстве, они были вооружены и намеревались проникнуть на территорию республики «с террористическими целями».

Кубинские власти заявили, что большинство участников группы ранее были связаны с криминальной деятельностью, а двое объявлены в розыск. Кроме того, был задержан житель Кубы, который прибыл из США для организации встречи вооруженной группы.

В Кремле заявили, что кубинские пограничники сделали то, что должны были сделать, открыв огонь по вторгнувшемуся катеру.

