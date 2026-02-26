МВД Кубы сообщило о засланном из США сообщнике стрелявших с катера

Сотрудники правоохранительных органов Кубы задержали в стране гражданина, который прибыл из США, чтобы встретить вооруженную группу на катере под американским флагом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«На территории страны был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из США для обеспечения приема вооруженной группы, который в настоящее время признал свою причастность», — говорится в сообщении.

Катер под американским флагом с номером Флорида FL7726SH зашел в воды островного государства 25 февраля. Когда пограничники подплыли к судну, экипаж катера открыл огонь. Тогда пограничники ответили выстрелами, в результате чего были убиты четверо с катера, шестеро пострадали. Ранен был также капитан кубинского судна.

Как позже выяснило МВД, катер перевозил десять вооруженных человек — кубинцев, проживающих в США, многие из которых имеют криминальное прошлое. По версии МВД Кубы, они планировали проникновение на остров с террористическими целями.

С судна изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, коктейли Молотова, бронежилеты и другое снаряжение. The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что катер не принадлежит береговой охране или ВМС США. Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил начать расследование, а вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой близ Кубы «не так плоха», как США могли бы опасаться.