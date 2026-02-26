 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Куба сообщила, что задержанные на катере живут в США и имеют судимость

Весь экипаж приплывшего под американским флагом катера, с которого был открыт огонь по пограничникам у берегов Кубы, состоял из уроженцев латиноамериканской страны, проживающих в США, некоторые имеют судимость. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным министерства, катер с регистрационным номером Флорида FL7726SH перевозил десять вооруженных человек, которые собирались проникнуть на Кубу с террористическими целями. «Все участники — кубинцы, проживающие в США. У большинства из них имеется известная криминальная и насильственная деятельность», — говорится в сообщении.

Например, Амихайль Санчес Гонсалес и Леордан Энрике Крус Гомес находятся в розыске по уголовным расследованиям. Куба их разыскивают за причастность к продвижению, планированию, организации, финансированию, поддержке или совершению действий террористического характера на территории страны или за ее пределами. На данный момент установлены личности шести оставшихся в живых человек и одного погибшего, данные о еще троих выясняют.

У пытавшихся незаконно проникнуть на Кубу изъяли штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма.

На Кубе также задержали гражданина Дуниэля Эрнандеса Сантоса, которого направили из США, чтобы тот принял вооруженную группу. Мужчина признал причастность.

Сотрудники безопасности продолжают расследование.

МВД Кубы узнало о террористических намерениях задержанных с катера
Политика

25 февраля катер под американским флагом вторгся в воды Кубы. Когда пограничники приблизились к судну — с него начали стрелять. В результате ответных действий на катере погибли четверо, остальные — пострадали.  С кубинской стороны пострадал капитан судна, на котором пограничники приблизились к катеру. The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что катер с регистрационным номером во Флориде не принадлежит береговой охране или военно-морским силам США.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил начать расследование. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой между катером и пограничниками Кубы у берегов латиноамериканской страны не несет серьезных последствий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Куба катер судимость
Материалы по теме
МВД Кубы узнало о террористических намерениях задержанных с катера
Политика
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»
Политика
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Рубио и Вэнс заявили о попытках Ирана воссоздать ядерную программу Политика, 06:24
МВД Кубы сообщило о засланном из США сообщнике стрелявших с катера Политика, 06:01
Военные сбили четыре БПЛА над Тульской областью Политика, 05:46
Куба сообщила, что задержанные на катере живут в США и имеют судимость Политика, 05:26
МВД Кубы узнало о террористических намерениях задержанных с катера Политика, 04:57
Рубио назвал небезграничным терпение Трампа в мирном процессе по Украине Политика, 04:55
Axios узнал, что Зеленский заявил Трампу о надежде конфликта в 2026-м Политика, 04:29
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В МИД обвинили ВСУ в применении отравляющих веществ Политика, 03:55
Военные сбили дрон близ Воронежа Политика, 03:47
Рубио рассказал о видении Трампом договора по ядерному оружию Политика, 03:32
Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы Общество, 03:25
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы Общество, 03:01
Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню Политика, 02:56
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 02:32