Куба сообщила, что задержанные на катере живут в США и имеют судимость

Весь экипаж приплывшего под американским флагом катера, с которого был открыт огонь по пограничникам у берегов Кубы, состоял из уроженцев латиноамериканской страны, проживающих в США, некоторые имеют судимость. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кубы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По данным министерства, катер с регистрационным номером Флорида FL7726SH перевозил десять вооруженных человек, которые собирались проникнуть на Кубу с террористическими целями. «Все участники — кубинцы, проживающие в США. У большинства из них имеется известная криминальная и насильственная деятельность», — говорится в сообщении.

Например, Амихайль Санчес Гонсалес и Леордан Энрике Крус Гомес находятся в розыске по уголовным расследованиям. Куба их разыскивают за причастность к продвижению, планированию, организации, финансированию, поддержке или совершению действий террористического характера на территории страны или за ее пределами. На данный момент установлены личности шести оставшихся в живых человек и одного погибшего, данные о еще троих выясняют.

У пытавшихся незаконно проникнуть на Кубу изъяли штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма.

На Кубе также задержали гражданина Дуниэля Эрнандеса Сантоса, которого направили из США, чтобы тот принял вооруженную группу. Мужчина признал причастность.

Сотрудники безопасности продолжают расследование.

25 февраля катер под американским флагом вторгся в воды Кубы. Когда пограничники приблизились к судну — с него начали стрелять. В результате ответных действий на катере погибли четверо, остальные — пострадали. С кубинской стороны пострадал капитан судна, на котором пограничники приблизились к катеру. The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что катер с регистрационным номером во Флориде не принадлежит береговой охране или военно-морским силам США.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил начать расследование. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой между катером и пограничниками Кубы у берегов латиноамериканской страны не несет серьезных последствий.