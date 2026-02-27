В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Кремль назовет дату следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине, когда будет достигнута окончательная договоренность о них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости».

«Работа ведется, контакты осуществляются. Как только будет договоренность, мы окончательно вас проинформируем», — сказал Песков.

Материал дополняется