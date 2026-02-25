Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией

Зеленский: новый раунд переговоров с Россией и США может пройти в начале марта

По словам Зеленского, новый раунд переговоров может состояться в начале марта. Уиткофф накануне не исключил, что встреча пройдет в ближайшие десять дней

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в начале марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он рассказал также, что обсудил с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым его предстоящую встречу со спецпослаником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером в Женеве. Она должна состояться 26 февраля.

Умеров будет обсуждать с представителями США меры по восстановлению Украины, подготовку к очередному раунду переговоров с Россией, а также детали обмена пленными, сообщил Зеленский.

Последний раунд переговоров России, Украины и США прошел 17–18 февраля также в Женеве. После его окончания глава российской переговорной делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд. Уиткофф накануне не исключил, что очередная трехсторонняя встреча состоится в течение десяти дней.

Спецпосланник отмечал также, что ежедневно общается с Умеровым. Он сообщил, что сам запросил разрешение у президента Украины на встречу с главой СНБО в Женеве. «Цель состоит в том, чтобы продолжить разговор, изучить разные варианты того, как мы можем дойти до мирного соглашения», — говорил Уиткофф.