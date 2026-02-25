 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией

Зеленский: новый раунд переговоров с Россией и США может пройти в начале марта
Сюжет
Переговоры России и Украины
По словам Зеленского, новый раунд переговоров может состояться в начале марта. Уиткофф накануне не исключил, что встреча пройдет в ближайшие десять дней
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в начале марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он рассказал также, что обсудил с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым его предстоящую встречу со спецпослаником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером в Женеве. Она должна состояться 26 февраля.

Умеров будет обсуждать с представителями США меры по восстановлению Украины, подготовку к очередному раунду переговоров с Россией, а также детали обмена пленными, сообщил Зеленский.

Уиткофф словами о «настоящей коммуникации» отметил Россию на переговорах
Политика
Стив Уиткофф

Последний раунд переговоров России, Украины и США прошел 17–18 февраля также в Женеве. После его окончания глава российской переговорной делегации Владимир Мединский анонсировал новый раунд. Уиткофф накануне не исключил, что очередная трехсторонняя встреча состоится в течение десяти дней.

Спецпосланник отмечал также, что ежедневно общается с Умеровым. Он сообщил, что сам запросил разрешение у президента Украины на встречу с главой СНБО в Женеве. «Цель состоит в том, чтобы продолжить разговор, изучить разные варианты того, как мы можем дойти до мирного соглашения», — говорил Уиткофф.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Владимир Зеленский Украина мирные переговоры США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Рустем Умеров
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Владимир Мединский
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
