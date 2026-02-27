 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины

На переговорах Соединенных Штатов и Украины в Женеве 26 февраля стороны уделили особое внимание экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По его словам, переговорщики работали в двух форматах — отдельно с американской стороной, а также с участием США и Швейцарии.

«Вместе с экономической командой правительства, в частности, Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ о восстановлении Украины», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он добавил, что готовится следующий раунд, стороны работают над «финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций». Задачей Умеров назвал сделать «максимально предметной» следующую трехстороннюю встречу с участием США и России.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Стив Уиткофф Дональд Трамп Джаред Кушнер Рустем Умеров Владимир Зеленский Украина Женева переговоры
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52
Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Бизнес, 00:43
Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи Общество, 00:41
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии Спорт, 00:39
Что разные варианты базовой цены на нефть значат для бюджета и рубляПодписка на РБК, 00:33
Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле Общество, 00:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ Политика, 00:20
«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы Спорт, 00:17
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве Политика, 00:12
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50% Финансы, 00:02
СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске Общество, 26 фев, 23:57
В суд Москвы поступило новое дело о госизмене Политика, 26 фев, 23:46
Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана Политика, 26 фев, 23:38