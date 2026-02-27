Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве

На переговорах Соединенных Штатов и Украины в Женеве 26 февраля стороны уделили особое внимание экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По его словам, переговорщики работали в двух форматах — отдельно с американской стороной, а также с участием США и Швейцарии.

«Вместе с экономической командой правительства, в частности, Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ о восстановлении Украины», — написал Умеров в телеграм-канале.

Он добавил, что готовится следующий раунд, стороны работают над «финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций». Задачей Умеров назвал сделать «максимально предметной» следующую трехстороннюю встречу с участием США и России.

