Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве

В ходе трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Женеве Москва и Киев достигли значительного прогресса, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

«Был достигнут значительный прогресс с обеих сторон, обе стороны договорились информировать своих лидеров и продолжать совместную работу над мирным соглашением», — сказала она.

Левитт также подтвердила проведение в будущем нового раунда переговоров.

Третий раунд переговоров России, США и Украины прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». Он же сообщил, что переговоры продолжатся в ближайшее время, однако, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, место их проведения еще не определено.

О том, что стороны достигли «значительного прогресса» ранее также сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, представлявший в Женеве американскую сторону.

«Успех президента Трампа в сближении сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством», — написал он в соцсети Х.