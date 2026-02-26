Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией

Зеленский: новый раунд переговоров с США и Россией может пройти в Абу-Даби

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Новый раунд переговоров с Россией, скорее всего, состоится в Абу-Даби, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Нужно завершить все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить», — сказал он.

Ранее украинский лидер заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в начале марта.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля. Кремль пока не подтвердил проведение новой встречи в Женеве.

Предыдущие переговоры по Украине состоялись 17–18 февраля в Женеве, в них участвовали также представители США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но деловые и сообщил о планах провести следующий раунд «в ближайшее время».

В Белом доме заявили о значительном прогрессе по итогам переговоров, а Зеленский счел результаты недостаточными и заявил, что новый раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.

На этой неделе уже были контакты Киева и Вашингтона. Так, накануне, 25 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, спецпосланником американского Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Материал дополняется