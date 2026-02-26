 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией

Зеленский: новый раунд переговоров с США и Россией может пройти в Абу-Даби
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Новый раунд переговоров с Россией, скорее всего, состоится в Абу-Даби, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Нужно завершить все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров. Именно такой формат может многое решить», — сказал он.

Ранее украинский лидер заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США может состояться в начале марта.

Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля. Кремль пока не подтвердил проведение новой встречи в Женеве.

Предыдущие переговоры по Украине состоялись 17–18 февраля в Женеве, в них участвовали также представители США. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но деловые и сообщил о планах провести следующий раунд «в ближайшее время».

В Белом доме заявили о значительном прогрессе по итогам переговоров, а Зеленский счел результаты недостаточными и заявил, что новый раунд переговоров «было бы правильно» провести до конца февраля.

На этой неделе уже были контакты Киева и Вашингтона. Так, накануне, 25 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, спецпосланником американского Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Переговоры Владимир Зеленский Украина Абу-Даби
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Женевы Политика, 23:15
Кенийца обвинили в вербовке сограждан для участия в боях на Украине Политика, 23:12
Захарова назвала дискриминацией решение ЕС сократить миссию России Политика, 22:57
Число сбитых за вечер дронов, летевших на Москву, достигло 23 Политика, 22:53
«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске Общество, 22:49
Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией Политика, 22:40
Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на брянский поселок Политика, 22:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе Общество, 22:31
Неизвестные осквернили свастиками бывший концлагерь Дранси близ Парижа Общество, 22:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:04
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамадана Спорт, 22:03
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53