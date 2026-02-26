 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сийярто заявил, что Киев признал политические причины остановки «Дружбы»

Сийярто: Киев признал, что остановка «Дружбы» произошла по политическим причинам
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве Антала Хайзера вызвали в МИД Украины, где украинская сторона признала, что нефтепровод «Дружба» остановлен по политическим причинам. Об этом глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил в своем видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет Telex.

«Они признали, что у них есть политические причины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. Они признали, что не было никаких физических или технических причин для того, чтобы не возобновлять поставки <...> Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию», — сказал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия не будет передавать Украине ни оружие, ни деньги. Сийярто не уточнил, по какой причине Хайзера вызвали в украинский МИД.

Орбан обратился к ЕС с просьбой проверить состояние трубопровода «Дружба»
Политика
Виктор Орбан

О повреждении трубопровода «Дружба» на территории Украины и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. Венгерская компания MOL заявила, что российская нефть не поступает в страну уже с 27 января.

Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после — на 25 февраля. 24 февраля срок возобновления поставок по «Дружбе» перенесли в третий раз — на 26 февраля. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт закончится не скоро.

23 февраля премьер Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении заявила Венгрия.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Украина «Дружба» Венгрия Петер Сийярто
