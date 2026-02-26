Орбан обратился к ЕС с просьбой проверить состояние трубопровода «Дружба»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 февраля обратился к председателю Евросоюза Антониу Кошта с просьбой направить миссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба», сообщается в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.
«Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода «Дружба», — говорится в письме.
Помимо этого, Орбан заявил, что хочет способствовать скорейшему решению вопроса о направлении кредита Украине. При этом ранее Венгрия заблокировала предоставление кредита Киеву, объяснив это остановкой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба».
«До тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, мы не намерены поддерживать здесь, в Брюсселе, никакие решения, которые были бы выгодны Украине или важны для украинцев», — заявил ранее глава МИДа Венгрии Петер Сийярто.
13 февраля о приостановке прокачки нефти сообщила Словакия. Она объяснила это тем, что повреждение нефтепровода зафиксировано на Украине. Венгерская компания MOL заявила, что российская нефть не поступает в страну уже с 27 января. Украина заявляет, что нефтепровод до сих пор не отремонтировали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт закончится не скоро.
