Политика⁠,
0

Орбан обратился к ЕС с просьбой проверить состояние трубопровода «Дружба»

Reuters: Орбан обратился к ЕС, чтобы проверить состояние трубопровода «Дружба»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 февраля обратился к председателю Евросоюза Антониу Кошта с просьбой направить миссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба», сообщается в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

«Венгрия поддерживает идею миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода «Дружба», — говорится в письме.

Помимо этого, Орбан заявил, что хочет способствовать скорейшему решению вопроса о направлении кредита Украине. При этом ранее Венгрия заблокировала предоставление кредита Киеву, объяснив это остановкой прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба».

Politico узнало о просьбе Украины к ЕК помочь с поставками нефти Венгрии
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

«До тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, мы не намерены поддерживать здесь, в Брюсселе, никакие решения, которые были бы выгодны Украине или важны для украинцев», — заявил ранее глава МИДа Венгрии Петер Сийярто.

13 февраля о приостановке прокачки нефти сообщила Словакия. Она объяснила это тем, что повреждение нефтепровода зафиксировано на Украине. Венгерская компания MOL заявила, что российская нефть не поступает в страну уже с 27 января. Украина заявляет, что нефтепровод до сих пор не отремонтировали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт закончится не скоро.

Ксения Потрошилина
«Дружба» нефть Венгрия Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Виктор Орбан
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
