Politico узнало о просьбе Украины к ЕК помочь с поставками нефти Венгрии

Украина направила письмо в Еврокомиссию, в котором попросила помочь с организацией логистики при поставках топлива Венгрии и Словакии. Киев предложил поставлять нефть через собственную систему или морским путем

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина попросила Еврокомиссию помочь с организацией логистики при поставках нефти в Венгрию и Словакию. Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо, которое было направлено ЕК.

«Украина последовательно подтверждает свою постоянную готовность обеспечивать транспортировку нефти в рамках доступной правовой базы», — сказано в письме представительства страны при Евросоюзе.

Украинские власти ранее сообщили о том, что работа над ремонтом трубопровода «Дружба» ведется в круглосуточном режиме. В письме Киев также предложил отправлять нефть в Венгрию и Словакию «через собственную систему» или морским путем.

20 февраля Financial Times со ссылкой на источники написала, что Венгрия заблокировала кредит Украине на €90 млрд. Глава МИД страны Петер Сийярто позднее заявил, что Будапешт поддержит займ Киеву, если возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Он счел, что Украина шантажирует Венгрию, пытается вызвать перебои в поставках и поднять цены на топливо. До этого Будапешт объявил о приостановке поставок дизельного топлива Украине, такое же решение приняла Словакия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 21 февраля заявил, что его страна приостановит аварийные поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит поставки нефти к 23 числу.

13 февраля Словакия сообщила о приостановке прокачки российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» из-за повреждения на территории Украины. Венгерская компания MOL уточнила, что нефть из России не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. Тогда же украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

Власти Венгрии и Словакии ранее заявляли, что Украина прекратила поставки нефти по политическим причинам.