FT узнала, что Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд
Посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС.
Издание связывает это решение с грядущими выборами в парламент Венгрии в апреле 2026 года. В преддверии этого события премьер страны Виктор Орбан усиливает «антиукраинскую риторику», говорится в материале.
FT пишет, что без этого кредита Украина «рискует столкнуться с финансовым крахом во втором квартале».
Орбан последовательно выступает против членства Украины в Евросоюзе и выделения ей европейской помощи. Ранее венгерский премьер предлагал Украине стать буферным государством между Россией и Евросоюзом и отказаться от идеи вступить в ЕС.
На прошлой неделе, 11 февраля, председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд — «за» проголосовали 458 депутатов Европарламента. 140 человек выступили против, еще 44 воздержались.
Однако это не единственный этап принятия решения — финансирование требует также одобрения Совета Евросоюза. В Европарламенте уточнили, что для перечисления первого транша в начале второго квартала 2026-го Совет должен утвердить пакет поддержки.
Евросоюз принял решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия, Чехия и Словакия участвовать в этом механизме отказались. Тогда же ЕС решил не использовать российские активы для поддержки Киева.
Процентные расходы по кредиту будут покрываться из бюджета ЕС, но не отразятся на бюджетах Венгрии, Чехии и Словакии. Суммарно расходы на обслуживание долга оценивают примерно в €1 млрд на 2027 год и около €3 млрд в год начиная с 2028-го. Украина будет нести ответственность за погашение основной суммы кредита — «после получения репараций от России», уточнили в Европарламенте. Кремль отвергал возможность выплат Украине.
Ранее в ЕС рассматривали использование замороженных российских активов для выплат Украине. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ. Кроме того, российская сторона выступает против военных поставок Киеву.
