Песков назвал «Совет мира» не главной темой бесед Путина с Лукашенко

Песков: участие Путина в «Совете мира» не ключевая тема на встрече с Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Участие президента России Владимира Путина в «Совете мира» Дональда Трампа не является ключевой темой бесед с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Она далеко не главная и не в верхних строках повестки дня», — сказал Песков.

Сегодня, 26 февраля, Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

«Совет мира» — организация, которая по предложению президента США Дональда Трампа должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем ее функции могут быть расширены, неофициально в Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето есть лично у Трампа.

19 января Путин и Лукашенко получили приглашение от президента США войти в состав «Совета мира». Спустя несколько дней Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к организации.

По данным Bloomberg, Вашингтон просит страны, которые хотят получить постоянное место в «Совете мира», внести не менее $1 млрд. Путин заявил, что Россия готова внести членский взнос из числа замороженных в США средств. Вскоре Трамп назвал эту идею «интересной». В начале февраля Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа о возможности использовать замороженные активы для внесения нужной суммы.

Лукашенко сведения о взносе $1 млрд для вступления в «Совет мира» ранее отверг.