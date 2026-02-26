 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков назвал «Совет мира» не главной темой бесед Путина с Лукашенко

Песков: участие Путина в «Совете мира» не ключевая тема на встрече с Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Участие президента России Владимира Путина в «Совете мира» Дональда Трампа не является ключевой темой бесед с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Она далеко не главная и не в верхних строках повестки дня», — сказал Песков.

Сегодня, 26 февраля, Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

«Совет мира» — организация, которая по предложению президента США Дональда Трампа должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем ее функции могут быть расширены, неофициально в Белом доме не исключали, что она может стать альтернативой ООН, где право вето есть лично у Трампа.

19 января Путин и Лукашенко получили приглашение от президента США войти в состав «Совета мира». Спустя несколько дней Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к организации.

По данным Bloomberg, Вашингтон просит страны, которые хотят получить постоянное место в «Совете мира», внести не менее $1 млрд. Путин заявил, что Россия готова внести членский взнос из числа замороженных в США средств. Вскоре Трамп назвал эту идею «интересной». В начале февраля Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа о возможности использовать замороженные активы для внесения нужной суммы.

Лукашенко сведения о взносе $1 млрд для вступления в «Совет мира» ранее отверг.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Полина Дуганова
Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко Совет мира
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Легитимность, войска, пожизненный лидер: чем грозит усиление Совета мира
Радио
На фоне встречи Совета мира в США демонстранты подрались с охраной Алиева
Политика
МОК не увидел нарушений в присутствии главы ФИФА на встрече «Совета мира»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен Политика, 14:12
Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих» Политика, 14:01
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ Компании, 14:00
Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN Общество, 13:57
Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Общество, 13:57
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России Политика, 13:54
Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram Политика, 13:52
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него Общество, 13:50
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти Политика, 13:50
Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс» Политика, 13:48
Крупная компания с крипторезервом сменила бизнес после провала стратегии Крипто, 13:48
Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году Отрасли, 13:39