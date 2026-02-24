 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии, которое состоится в Москве в четверг, 26 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно повестке дня, на заседании обсудят ход совместной работы в рамках комплексного документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы».

Также планируется принятие решения по ряду вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных сферах.

Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся»
Политика
Александр Лукашенко

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, посвященный подготовке к заседанию. По данным БелТа, стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.

До этого лидеры двух стран уже проводили телефонный разговор 8 февраля. Тогда Путин и Лукашенко, в частности, обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

Плугина Ирина
Владимир Путин Александр Лукашенко заседание Союзное государство Россия Белоруссия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
