Политика
0

NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС

Американский чиновник сообщил газете, что катер не принадлежит береговой охране или Военно-морским силам США. Ранее МВД Кубы сообщило, что катер с флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Катер, вторгшийся в воды Кубы и открывший стрельбу, не принадлежал береговой охране или Военно-морским силам США, сообщает The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, у ВМС не было лодок в районе стрельбы.

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Политика
Фото:Wilfredo Lee / AP / ТАСС

МВД Кубы сообщило, что инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени (Куба на 8 часов отстает от Москвы) в территориальных водах Кубы. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH зарегистрировано во Флориде. Катер приблизился на расстояние до 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

Когда судно береговой охраны Кубы приблизилось к зарегистрированному во Флориде катеру, чтобы опознать пассажиров, «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского судна был ранен. Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. На борту судна охраны находились пять сотрудников.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер поручил начать расследование инцидента.

Полина Харчевникова
Куба США катер стрельба ВМС
