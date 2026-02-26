 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»

Вэнс: США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой между катером и пограничниками Кубы у берегов латиноамериканской страны не несет серьезных последствий. Об этом он заявил на брифинге, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Ситуацию мы отслеживаем. Надеемся, что она не так плоха, как мы могли бы опасаться, но я не могу сказать больше, потому что больше не знаю», — сказал Вэнс.

Все обновления будет предоставлять Белый дом, подчеркнул вице-президент.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США расследуют стрельбу, но пока полагаются на данные кубинского Правительства, передает The New Yourk Times.

На вопрос, мог ли инцидент быть связан с американскими правительственными служащими или являться операцией американского правительства, Рубио ответил: «Нет».

NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС
Политика

Кубинская сторона (посольство страны в США, МВД) сообщила, что катер под американским флагом зашел в воды Кубы и открыл огонь. Пограничники ответили так же стрельбой, в результате которой четверо человек с катера погибли, еще шесть были ранены. С кубинской стороны пострадал капитан судна, на котором пограничники приблизились к катеру.

По данным МВД, катер зарегистрирован во Флориде. Генеральный прокурор американского штата Джеймс Утмейер поручил начать расследование, заявив, что Правительству Кубы нельзя доверять. По данным источников NYT, катер не принадлежит береговой охране или Военно-морским силам США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Джеймс Дэвид Вэнс Куба катер
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС
Политика
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы
Общество
США разрешат ограниченную продажу венесуэльской нефти на Кубу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы Общество, 03:25
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы Общество, 03:01
Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню Политика, 02:56
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 02:32
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох» Политика, 02:22
Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд Общество, 02:10
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Axios узнал, что Трамп заявил Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49