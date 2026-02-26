Вэнс: США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное

Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что ситуация с перестрелкой между катером и пограничниками Кубы у берегов латиноамериканской страны не несет серьезных последствий. Об этом он заявил на брифинге, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Ситуацию мы отслеживаем. Надеемся, что она не так плоха, как мы могли бы опасаться, но я не могу сказать больше, потому что больше не знаю», — сказал Вэнс.

Все обновления будет предоставлять Белый дом, подчеркнул вице-президент.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США расследуют стрельбу, но пока полагаются на данные кубинского Правительства, передает The New Yourk Times.

На вопрос, мог ли инцидент быть связан с американскими правительственными служащими или являться операцией американского правительства, Рубио ответил: «Нет».

Кубинская сторона (посольство страны в США, МВД) сообщила, что катер под американским флагом зашел в воды Кубы и открыл огонь. Пограничники ответили так же стрельбой, в результате которой четверо человек с катера погибли, еще шесть были ранены. С кубинской стороны пострадал капитан судна, на котором пограничники приблизились к катеру.

По данным МВД, катер зарегистрирован во Флориде. Генеральный прокурор американского штата Джеймс Утмейер поручил начать расследование, заявив, что Правительству Кубы нельзя доверять. По данным источников NYT, катер не принадлежит береговой охране или Военно-морским силам США.