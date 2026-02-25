 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Швейцария присоединится ко всем санкциям ЕС против России из 19-го пакета

Сюжет
Война санкций
Фото: SvetlanaSF / Shutterstock
Фото: SvetlanaSF / Shutterstock

Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Евросоюза против России с 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

В публикации напомнили, что в декабре 2025 года Швейцария уже приняла часть мер из 19-го пакета санкций. В частности, в санкционный список страны внесли 64 физических и юридических лица, а с 1 февраля снизили предельный уровень цен на российскую сырую нефть для третьих стран до $44,1.

Теперь Швейцария присоединяется к оставшимся мерам санкционного пакета. Так, с 25 апреля в стране введут полный запрет на закупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в Швейцарии запретят предоставление криптоуслуг российским гражданам и компаниям и проведение транзакций с использованием некоторых криптовалют. Также будет расширен список товаров, которые запрещено импортировать из России.

Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию
База знаний
Фото:Андрей Любимов / РБК

Наконец, швейцарское правительство обязало российских дипломатических сотрудников, аккредитованных в Евросоюзе, заранее уведомлять о транзите и въезде в Швейцарию.

19-й пакет санкций против России Евросоюз принял 23 октября 2025 года. Через неделю Швейцария объявила о введении дополнительных мер из 18-го пакета санкций, который утвердили в июле 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Швейцария санкции Россия Евросоюз
Материалы по теме
Сенатор-демократ раскритиковала законопроект о санкциях США против России
Политика
Reuters узнал, как ЕК связала санкции против российской нефти с выборами
Политика
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу Политика, 22:44
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом Политика, 22:43
Мосстат подсчитал, сколько людей живет в Москве Общество, 22:26
«Ак Барс» по буллитам проиграл в матче КХЛ Спорт, 22:20
ТАСС узнал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на март Политика, 22:18
В Тульской области задержали мужчину, готовившего «сгущенку» из марихуаны Общество, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Мишустин анонсировал уникальную вакцину от аллергии на пыльцу березы Политика, 21:57
МИД Латвии объявил корееведа Ланькова персоной нон грата Политика, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
В РСТ назвали возможные сроки начала продаж туров в Венесуэлу
РАДИО
 Общество, 21:48
На турнире WTA в Остине для теннисисток открыли «комнату ярости» Спорт, 21:47
Швейцария присоединится ко всем санкциям ЕС против России из 19-го пакета Политика, 21:41
Посла Британии вызвали в МИД Грузии из-за санкций Политика, 21:35