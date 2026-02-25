Швейцария присоединится ко всем санкциям ЕС против России из 19-го пакета

Фото: SvetlanaSF / Shutterstock

Швейцария присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций Евросоюза против России с 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

В публикации напомнили, что в декабре 2025 года Швейцария уже приняла часть мер из 19-го пакета санкций. В частности, в санкционный список страны внесли 64 физических и юридических лица, а с 1 февраля снизили предельный уровень цен на российскую сырую нефть для третьих стран до $44,1.

Теперь Швейцария присоединяется к оставшимся мерам санкционного пакета. Так, с 25 апреля в стране введут полный запрет на закупку и импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в Швейцарии запретят предоставление криптоуслуг российским гражданам и компаниям и проведение транзакций с использованием некоторых криптовалют. Также будет расширен список товаров, которые запрещено импортировать из России.

Наконец, швейцарское правительство обязало российских дипломатических сотрудников, аккредитованных в Евросоюзе, заранее уведомлять о транзите и въезде в Швейцарию.

19-й пакет санкций против России Евросоюз принял 23 октября 2025 года. Через неделю Швейцария объявила о введении дополнительных мер из 18-го пакета санкций, который утвердили в июле 2025 года.