Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России
Новая Зеландия предоставит Украине помощь в размере $8 млн, а также введет новый пакет антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
Из них $5 млн. направят в качестве гуманитарной помощи международным партнерам, оказывающим поддержку гражданам Украины, еще $3 млн — в фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины.
Новые санкционные меры, по его словам, включают снижение предельной цены на российскую нефть и введение санкций против 100 судов теневого флота. Кроме того, страна введет ограничения в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, а также против «альтернативных платежных систем, злонамеренных киберпреступников и тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс России».
24 февраля, новый пакет антироссийских санкций ввела Великобритания — он включает в себя 297 позиций, помимо российский лиц и компаний, в него вошли и иностранные фирмы.
Москва осуждает санкции и считает их незаконными.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении