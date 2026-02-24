Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России

Уинстон Питерс (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Новая Зеландия предоставит Украине помощь в размере $8 млн, а также введет новый пакет антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Из них $5 млн. направят в качестве гуманитарной помощи международным партнерам, оказывающим поддержку гражданам Украины, еще $3 млн — в фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины.

Новые санкционные меры, по его словам, включают снижение предельной цены на российскую нефть и введение санкций против 100 судов теневого флота. Кроме того, страна введет ограничения в отношении Белоруссии, Ирана и Северной Кореи, а также против «альтернативных платежных систем, злонамеренных киберпреступников и тех, кто поддерживает военно-промышленный комплекс России».

24 февраля, новый пакет антироссийских санкций ввела Великобритания — он включает в себя 297 позиций, помимо российский лиц и компаний, в него вошли и иностранные фирмы.

Москва осуждает санкции и считает их незаконными.