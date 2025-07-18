Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России

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Совет Европейского союза (ЕС) принял 18-й пакет санкций в отношении России. Новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Новый санкционный пакет предусматривает как экономические, так и индивидуальные ограничения. Его цель — «усилить давление» на Россию и достичь «справедливого и прочного мира» на Украине. «ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодняшний день. Посыл ясен: Европа не откажется от поддержки Украины», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

В рамках расширения антироссийских санкций страны ЕС решили снизить потолок цен российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель. Этот предельный уровень соответствует текущим мировыми ценами на нефть, и позволяет эффективно корректировать дальнейшие ограничения, указано в сообщении.

Также под санкции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, число лиц в санкционном списке ЕС превысит 2500. Брюссель считает, что все они «ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционном пакете также предусмотрены ограничения для 105 танкеров, которые, по версии ЕС, являются частью российского теневого флота. Им запретят заходить в европейские порты и ограничат доступ к услугам, связанным с морскими перевозками. Всего под ограничениям ЕС сейчас находятся 444 танкера.

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