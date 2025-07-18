 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России

Совет ЕС одобрил пакет санкций с понижением потолка цен на нефть до $47,6
Сюжет
Война санкций
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Совет Европейского союза (ЕС) принял 18-й пакет санкций в отношении России. Новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Новый санкционный пакет предусматривает как экономические, так и индивидуальные ограничения. Его цель — «усилить давление» на Россию и достичь «справедливого и прочного мира» на Украине. «ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодняшний день. Посыл ясен: Европа не откажется от поддержки Украины», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

В рамках расширения антироссийских санкций страны ЕС решили снизить потолок цен российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель. Этот предельный уровень соответствует текущим мировыми ценами на нефть, и позволяет эффективно корректировать дальнейшие ограничения, указано в сообщении.

Также под санкции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, число лиц в санкционном списке ЕС превысит 2500. Брюссель считает, что все они «ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционном пакете также предусмотрены ограничения для 105 танкеров, которые, по версии ЕС, являются частью российского теневого флота. Им запретят заходить в европейские порты и ограничат доступ к услугам, связанным с морскими перевозками. Всего под ограничениям ЕС сейчас находятся 444 танкера.

Материал дополняется

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Милена Костерева Милена Костерева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
Еще в одном российском городе хотят запретить электросамокаты Общество, 14:40
В Белгородской области дрон тяжело ранил бойца подразделения «Орлан» Политика, 14:35
Магазин «Фаланстер» и его гендиректора оштрафовали за пропаганду ЛГБТ Политика, 14:31
Криптопроект семьи Трампов докупил Ethereum. Кто еще скупает «эфир» Крипто, 14:30
Зеленский обсудил с Макроном поставки ракет и обучение пилотов Mirage Политика, 14:29
ФАС рассмотрит обращение о ценах на пакеты в супермаркетах Экономика, 14:24
Постконструктивизм 30-х: cтиль, созданный так и не реализованным проектом Недвижимость, 14:23
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Совет ЕС раскрыл детали 18-го пакета санкций против России Политика, 14:18
Названы пять главных конкурентов Lada Iskra Авто, 14:11
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ Спорт, 14:07
Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана Политика, 14:05
ЕС ввел полный запрет на транзакции с РФПИ и его дочерними компаниями Политика, 14:04
Okko запустит раздел о «Спартаке» и покажет памятные игры Лиги чемпионов Спорт, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00