Швейцария ввела дополнительные санкции против России и Белоруссии

Правительство Швейцарии вводит дополнительные меры из 18-го пакета санкций Евросоюза против России и Белоруссии. Они коснутся торговли, финансового и энергетического секторов
Фото: Diego Grandi / Fotodom / Shutterstock
Фото: Diego Grandi / Fotodom / Shutterstock

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций Евросоюза против России, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций Европейского союза против России, а также дополнительные меры ЕС против Белоруссии», — говорится в сообщении.

Меры касаются торговли, финансового и энергетического секторов. Они вступают в силу 30 октября.

Экспортные ограничения будут распространяться на дополнительные товары, включая химические компоненты для топлива, а также некоторые металлы и пластик.

Также правительство Швейцарии перевело существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет на транзакции, а также добавило еще 22 банка в список организаций, подпадающих под этот запрет.

«Запрет на инвестирование в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), действующий с 4 марта 2022 года, был расширен до полного запрета на все транзакции с РФПИ, его субфондами и компаниями», — уточняется в сообщении.

Федеральный совет также принял решение о запрете импорта нефтепродуктов, полученных из российской сырой нефти, из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США.

Швейцария вводит запрет на транзакции по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2», «фактически блокируя завершение строительства, техническое обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование этих трубопроводов». В правительстве отметили, что в данном случае будут действовать исключения, например, для регулярного технического обслуживания в целях предотвращения рисков для безопасности или окружающей среды.

Кроме того, Федеральное министерство экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) добавило 14 физических и 41 юридическое лицо в списки лиц, подлежащих заморозке активов и запрету на предоставление экономических ресурсов.

EAER также ввело запрет на покупку, продажу и обслуживание 105 дополнительных судов третьих стран, ужесточило экспортный контроль в отношении 26 новых компаний и снизило предельный уровень цен на российскую сырую нефть.

Совет Европейского союза принял 18-й пакет санкций в отношении России 18 июля.  В рамках расширения антироссийских санкций страны ЕС решили снизить потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель. В санкционном пакете также предусмотрены ограничения для 105 танкеров, которые, по версии ЕС, являются частью российского теневого флота. Помимо этого, Евросоюз согласовал запрет на экспорт на сумму более €2,5 млрд (195 млрд руб.). Под запретом оказались товары для разработки и производства российских военных систем, такие как станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и составляющие химические вещества для производства топлива.

19-й пакет санкций против России ЕС принял 23 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные ограничения незаконными.

Алена Нефедова
Швейцария санкции Евросоюз Россия Белоруссия
