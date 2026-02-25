Сенатор-демократ раскритиковала законопроект о санкциях США против России

Сенатор-демократ Джинн Шахин раскритиковала проект санкций против России, усложнив его прохождение в сенате США. Законопроект предусматривает 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские энергоресурсы

Джинн Шахин (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Ведущий демократ в сенатском комитете по международным отношениям Джинн Шахин отнеслась критично к законопроекту о санкциях против России, поэтому заручиться достаточной поддержкой демократов в сенате США будет сложно, сообщает онлайн-издание Punchbowl News.

«Я на самом деле считаю, что сейчас есть более эффективные способы повлиять на экономику России», — сказала Шахин

Голосование по законопроекту о санкциях против России в Сенате США пройдет, когда инициатива наберет 60 голосов, ранее заявил лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.

Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной. По словам авторов, инициатива затронет в первую очередь Бразилию, Индию и Китай.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Сенат и Конгресс США принять законопроект сейчас, в противном случае «придется признать, что нет желания это сделать». По словам украинского дипломата, «буквально нет условий, при которых закон не может быть принят».

Законодатели ранее несколько раз откладывали рассмотрение проекта на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об урегулировании. При этом, по словам Тьюна, проект призван «предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия мирному урегулированию» между Россией и Украиной. Лидер республиканцев в сенате говорил, что провести документ через конгресс будет легче, если рассмотрение начнется в палате представителей.

Грэм заявил в ноябре прошлого года, что «с благословения» президента инициатива продвинется в конгрессе. Он говорил, что законопроект позволит Трампу завершить украинский конфликт «достойно, справедливо, раз и навсегда».

Москва считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что попытки «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам.