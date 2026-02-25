 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Экс-глава Пушкинского музея объяснила смену руководства в Лувре

Лихачева: смена руководства в Лувре связана с системным кризисом в музее
Сюжет
Радио РБК
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лувр находится в глубоком системном кризисе, и покинувшая пост директора Лоранс де Кар не была тем специалистом, который мог бы вывести музей из него. Такое мнение высказала в эфире Радио РБК искусствовед, бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

«Я думаю, что после долгих консультаций [президент Франции Эмманюэль] Макрон, надо отдать ему должное, держался до последнего, держал ее полгода после самого большого скандала и провала директора и службы безопасности Лувра. Но в конечном итоге понятно, что она просто не вытянет реформы. Нужен другой человек», — пояснила она.

Уволенному директору Лувра нашли замену
Общество
Кристоф Лерибо

Главный вопрос, по ее мнению, в том, есть ли подходящая кандидатура у Макрона. Искусствовед считает, что на смену де Кар нужно назначить человека «уровня Мальро», который проведет в Лувре большую системную реформу, но «на горизонте такого не проглядывается».

Что касается будущего Лоранс де Кар, Лихачева предположила, что, скорее всего, ее могут «выдвинуть на министерскую работу».

«Я, честно говоря, не понимаю, в какую сторону может двигаться карьера после того, как я побывала директором самого крупного и значительного музея Старого Света. Куда выше-то? Выше некуда», — заключила она.

Источники AFP, Le Monde и Le Parisien 25 февраля сообщили, что новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо. О его назначении официально объявят на заседании совета министров. Кристоф Лерибо — искусствовед и музейный куратор, специалист по искусству XVIII века. Он руководил парижскими музеями Пти-Пале и Орсе, а в 2024 году возглавил Версаль.

Накануне директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке и французский президент его принял. Об этом сообщала пресс-служба Елисейского дворца. Макрон поблагодарил де Кар за ее «деятельность и самоотдачу в последние годы». Де Кар была директором Лувра с 2021 года.

В октябре 2025 года Лувр ограбили: четыре человека за примерно четыре минуты вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн.

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Де Кар заявляла, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Алина Нафикова, Яна Ретунская
Лувр ограбление Франция Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону
Общество
Следователи нашли гараж, где воры прятали украденные из Лувра реликвии
Общество
Лувр установил решетки на окнах галереи, где произошло ограбление
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 15:12
Акции ВТБ выросли после комментария менеджмента по дивидендам Инвестиции, 15:11
Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме Спорт, 15:05
Акции группы «Элемент» взлетели более чем на 6%. Что произошло Инвестиции, 15:01
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем Технологии и медиа, 15:00
За год в Москве одобрили строительство почти 17 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 14:59
Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора Общество, 14:53
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
ПСБ подготовил технологические решения для финорганизаций «второй волны» Пресс-релиз, 14:49
В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников Крипто, 14:48
Политолог Марков назвал причиной наложенного на него штрафа «несамодонос» Общество, 14:48
Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт, 14:43
Россияне подали 22,4 млн заявлений на установление самозапрета на кредиты Инвестиции, 14:42
Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС Общество, 14:35
Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в столицах Общество, 14:33