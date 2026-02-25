Экс-глава Пушкинского музея объяснила смену руководства в Лувре

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Лувр находится в глубоком системном кризисе, и покинувшая пост директора Лоранс де Кар не была тем специалистом, который мог бы вывести музей из него. Такое мнение высказала в эфире Радио РБК искусствовед, бывший директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

«Я думаю, что после долгих консультаций [президент Франции Эмманюэль] Макрон, надо отдать ему должное, держался до последнего, держал ее полгода после самого большого скандала и провала директора и службы безопасности Лувра. Но в конечном итоге понятно, что она просто не вытянет реформы. Нужен другой человек», — пояснила она.

Главный вопрос, по ее мнению, в том, есть ли подходящая кандидатура у Макрона. Искусствовед считает, что на смену де Кар нужно назначить человека «уровня Мальро», который проведет в Лувре большую системную реформу, но «на горизонте такого не проглядывается».

Что касается будущего Лоранс де Кар, Лихачева предположила, что, скорее всего, ее могут «выдвинуть на министерскую работу».

«Я, честно говоря, не понимаю, в какую сторону может двигаться карьера после того, как я побывала директором самого крупного и значительного музея Старого Света. Куда выше-то? Выше некуда», — заключила она.

Источники AFP, Le Monde и Le Parisien 25 февраля сообщили, что новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо. О его назначении официально объявят на заседании совета министров. Кристоф Лерибо — искусствовед и музейный куратор, специалист по искусству XVIII века. Он руководил парижскими музеями Пти-Пале и Орсе, а в 2024 году возглавил Версаль.

Накануне директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке и французский президент его принял. Об этом сообщала пресс-служба Елисейского дворца. Макрон поблагодарил де Кар за ее «деятельность и самоотдачу в последние годы». Де Кар была директором Лувра с 2021 года.

В октябре 2025 года Лувр ограбили: четыре человека за примерно четыре минуты вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн.

Расследование показало, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения. В частности, в 2019 году эксперты ювелирного дома Van Cleef & Arpels после аудита указали на уязвимость именно того балкона, которым позже воспользовались преступники, и рекомендовали усилить защиту. Однако эти указания не были выполнены. Де Кар заявляла, что не знала о существовании этого отчета, подготовленного при ее предшественнике.