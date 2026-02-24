Директор Лувра ушла в отставку
Директор Лувра Лоранс де Карс подала прошение об отставке, французский президент Эмманюэль Макрон его принял. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
«Глава государства принял [прошение], приветствуя акт ответственности в период, когда крупнейший в мире музей нуждается в успокоении и новом сильном импульсе для завершения крупных работ по обеспечению безопасности, модернизации и проекту «Лувр — новое возрождение», — сказано в сообщении.
Макрон поблагодарил де Карс за ее «деятельность и самоотдачу в последние годы». Он также пожелал поручить ей «миссию в рамках французского председательства в G7 по сотрудничеству между ведущими музеями соответствующих стран».
В октябре 2025 года произошло ограбление Лувра. По данным телеканала BFMTV, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут. В преступлении, по версии следствия, участвовало по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.
Материал дополняется.
