Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
Грабители, в октябре похитившие драгоценности французских монархов из Лувра, забрали несколько тысяч драгоценных камней, которыми были инкрустированы украшения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на материалы расследования.
Так, из музея были похищены:
- 8482 бриллианта;
- 35 изумрудов;
- 34 сапфира;
- 212 жемчужин.
За четыре минуты грабители унесли ценности на сумму €88 млн.
Ограбление произошло 19 октября. По версии следствия, в нем участвовали четыре человека. Они пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.
Le Monde писала, что злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна. Операторы в штабе не имели достаточного числа мониторов для слежения, а из-за плохой координации полицейских первоначально направили не по тому адресу.
Материал дополняется
