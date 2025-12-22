Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Грабители, в октябре похитившие драгоценности французских монархов из Лувра, забрали несколько тысяч драгоценных камней, которыми были инкрустированы украшения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на материалы расследования.

Так, из музея были похищены:

8482 бриллианта;

35 изумрудов;

34 сапфира;

212 жемчужин.

За четыре минуты грабители унесли ценности на сумму €88 млн.

Ограбление произошло 19 октября. По версии следствия, в нем участвовали четыре человека. Они пробрались в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По данным прокуратуры, были похищены украшения из коллекции императрицы Марии-Луизы, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета из коллекции императрицы Евгении.

Le Monde писала, что злоумышленники проникли в музей, прорезав стекло болгаркой на балконе у реки. В это время из двух охранных камер в зоне проникновения работала лишь одна. Операторы в штабе не имели достаточного числа мониторов для слежения, а из-за плохой координации полицейских первоначально направили не по тому адресу.

