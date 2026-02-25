 Перейти к основному контенту
Общество
0

Уволенному директору Лувра нашли замену

Новым директором Лувра назначат руководителя Версальского дворца Лерибо
Кристоф Лерибо
Кристоф Лерибо (Фото: Zuma / TACC)

Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо. О его назначении официально объявят на заседании совета министров 25 февраля, сообщили источники AFP, Le Monde и Le Parisien.

Кристоф Лерибо — искусствовед и музейный куратор, специалист по искусству XVIII века. Он руководил парижскими музеями Пти-Пале и Орсе, а в 2024 году возглавил Версаль. Назначение в Лувр стало следствием отставки Лоранс де Кар, снятие которой с должности президент Эммануэль Макрон одобрил 24 февраля. Она покинула должность после череды скандалов, главным из которых стало ограбление музея в октябре 2025 года.

В Лувре активисты повесили снимок экс-принца Эндрю после задержания
Политика
Фотография Эндрю Маунтбеттен-Виндзора (бывший принц Эндрю) в Лувре (Париж, Франция)

Тогда злоумышленники проникли в музей через окно со стороны Сены, используя грузовой подъемник, и за семь минут похитили девять ювелирных изделий из коллекции французской короны, включая драгоценности Наполеона и императрицы Евгении. Ущерб оценивается примерно в $100 млн. Четверо подозреваемых задержаны, но восемь похищенных предметов до сих пор не найдены.

Французский телеканал опубликовал новое видео с ограблением Лувра
Общество

Помимо ограбления, музей столкнулся с затоплениями, забастовками сотрудников из-за нехватки персонала и скандалом с поддельными билетами, ущерб от которого оценивается более чем в €10 млн. Сама де Кар ранее указывала на «абсолютно устаревшую» инфраструктуру музея. В Елисейском дворце ее уход назвали «актом ответственности» в момент, когда музею необходимы «спокойствие и мощный новый импульс» для реализации проектов по безопасности и модернизации.

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Лувр Версаль Франция
