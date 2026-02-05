 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону

Фото: Louvre Museum / Reuters
Фото: Louvre Museum / Reuters

Парижский музей Лувр планирует восстановить корону императрицы Евгении, поврежденную в ходе ограбления осенью 2025 года, сообщила пресс-служба учреждения.

Головной убор императрицы был обнаружен после ограбления у галереи Аполлона. Проверка показала, что изделие было деформировано когда его доставали из витрины и в результате последующего удара, однако почти полностью сохранилось.

Корону изготовили в 1855 году по заказу Наполеона III для Всемирной выставки в Париже. После падения Второй империи она была возвращена императрице Евгении, что позволило избежать уничтожения изделия при распродаже драгоценностей. В 1988 году корона поступила в собрание Лувра и на сегодняшний день остается одной из немногих сохранившихся корон французских правителей.

По данным музея, была утрачена только одна декоративная деталь из восьми золотых орлов, украшающих корону. Все пальметты с бриллиантами и изумрудами сохранились, хотя часть из них отделилась от оправы. В Лувре отметили, что реставрация будет заключаться в восстановлении формы каркаса.

Работы выполнит аккредитованный реставратор, выбранный по итогам конкурса. Также к работе планируется привлечь представителей пяти французских ювелирных домов — Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels.

Грабители Лувра скрылись всего за 30 секунд до приезда полиции
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Грабители, ограбившие Лувр 19 октября 2025 года, похитили несколько тысяч драгоценных камней из королевских украшений, сообщило в декабре BFMTV со ссылкой на материалы расследования.

По данным телеканала, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут.

В преступлении, по версии следствия, участвовали по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.

