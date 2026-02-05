В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону
Парижский музей Лувр планирует восстановить корону императрицы Евгении, поврежденную в ходе ограбления осенью 2025 года, сообщила пресс-служба учреждения.
Головной убор императрицы был обнаружен после ограбления у галереи Аполлона. Проверка показала, что изделие было деформировано когда его доставали из витрины и в результате последующего удара, однако почти полностью сохранилось.
Корону изготовили в 1855 году по заказу Наполеона III для Всемирной выставки в Париже. После падения Второй империи она была возвращена императрице Евгении, что позволило избежать уничтожения изделия при распродаже драгоценностей. В 1988 году корона поступила в собрание Лувра и на сегодняшний день остается одной из немногих сохранившихся корон французских правителей.
По данным музея, была утрачена только одна декоративная деталь из восьми золотых орлов, украшающих корону. Все пальметты с бриллиантами и изумрудами сохранились, хотя часть из них отделилась от оправы. В Лувре отметили, что реставрация будет заключаться в восстановлении формы каркаса.
Работы выполнит аккредитованный реставратор, выбранный по итогам конкурса. Также к работе планируется привлечь представителей пяти французских ювелирных домов — Boucheron, Cartier, Chaumet, Mellerio и Van Cleef & Arpels.
Грабители, ограбившие Лувр 19 октября 2025 года, похитили несколько тысяч драгоценных камней из королевских украшений, сообщило в декабре BFMTV со ссылкой на материалы расследования.
По данным телеканала, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут.
В преступлении, по версии следствия, участвовали по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ