В Тульской области силы ПВО отразили атаку двух дронов

В Тульской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

На фоне сохраняющегося режима угрозы дронов губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности — избегать открытых пространств и отойти от окон. Миляев напомнил о запрете на фото- и видеосъемку работы ПВО.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, накануне ВСУ ударили дроном-камикадзе по автобусу в поселке Белая Березка в Брянской области. При атаке никто не пострадал, автобус был поврежден.