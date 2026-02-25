 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Тульской области силы ПВО отразили атаку двух дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тульской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

На фоне сохраняющегося режима угрозы дронов губернатор призвал жителей региона соблюдать меры безопасности — избегать открытых пространств и отойти от окон. Миляев напомнил о запрете на фото- и видеосъемку работы ПВО.

Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ
Спорт
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, накануне ВСУ ударили дроном-камикадзе по автобусу в поселке Белая Березка в Брянской области. При атаке никто не пострадал, автобус был поврежден.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Тульская область атака дронов беспилотники ПВО Дмитрий Миляев
Материалы по теме
За сутки ПВО уничтожила над Россией 380 дронов и шесть авиабомб
Политика
Власти Альметьевска сообщили о пожаре в промзоне после атаки БПЛА
Политика
Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море Политика, 03:54
В Тульской области силы ПВО отразили атаку двух дронов Политика, 03:38
Ланьков объяснил задержание в Риге решением главы МИДа Латвии Политика, 03:00
В Турции разбился истребитель F-16 Общество, 02:51
WSJ узнала о плане Вашингтона обязать банки собирать данные о гражданстве Политика, 02:48
Трамп объявит о своих планах по Ирану в обращении к конгрессу Политика, 02:32
Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве Политика, 02:21
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 01:33
Небензя заявил о готовности ответить на передачу Киеву ядерного оружия Политика, 01:32
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ Спорт, 01:03
Зеленский ответил на сообщения о планах США закончить конфликт к 4 июля Политика, 00:51
NYT узнала о тайном брифинге ЦРУ для корпораций об атаке Китая на Тайвань Политика, 00:18
Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции Политика, 00:12