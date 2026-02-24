 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

За сутки ПВО уничтожила над Россией 380 дронов и шесть авиабомб

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В течение прошедших суток силы ПВО уничтожили над Россией 380 беспилотников, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Помимо этого были перехвачены шесть авиабомб и столько же ракет.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам Украины
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией России 541 беспилотника, семи авиабомб, 21 ракеты HIMARS и одной ракеты «Нептун».

