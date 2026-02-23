 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,9 x 3,85 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,4 x 5,3 2 7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА

Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за закрытия аэропортов
Футболисты «Динамо» накануне возвращались со сборов в ОАЭ, их чартер направили в Петербург из-за закрытия столичных аэропортов. Самолет с летевшей из Турции женской командой посадили в Нижнем Новгороде
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты «Динамо» на несколько часов позже запланированного вернулись в Москву с тренировочных сборов в ОАЭ из-за закрытия столичных аэропортов, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что чартер с игроками перенаправляли в Санкт-Петербург.

«Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов. Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву», — рассказали в клубе.

Команда вернулась в Москву около полуночи.

Похожая ситуация произошла с футболистками «Динамо», которые возвращались со сборов в Турции. Их борт перенаправили в Нижний Новгород, команда провела в самолете около пяти часов и вернулась в Москву уже ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

В столичных аэропортах полеты приостанавливали на фоне атаки БПЛА.

Мужское «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ, ближайший матч команда проведет 1 марта с самарскими «Крыльями Советов».

