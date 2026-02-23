Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА

Футболисты «Динамо» накануне возвращались со сборов в ОАЭ, их чартер направили в Петербург из-за закрытия столичных аэропортов. Самолет с летевшей из Турции женской командой посадили в Нижнем Новгороде

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты «Динамо» на несколько часов позже запланированного вернулись в Москву с тренировочных сборов в ОАЭ из-за закрытия столичных аэропортов, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что чартер с игроками перенаправляли в Санкт-Петербург.

«Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов. Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву», — рассказали в клубе.

Команда вернулась в Москву около полуночи.

Похожая ситуация произошла с футболистками «Динамо», которые возвращались со сборов в Турции. Их борт перенаправили в Нижний Новгород, команда провела в самолете около пяти часов и вернулась в Москву уже ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

В столичных аэропортах полеты приостанавливали на фоне атаки БПЛА.

Мужское «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ, ближайший матч команда проведет 1 марта с самарскими «Крыльями Советов».