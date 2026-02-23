Власти Альметьевска сообщили о пожаре в промзоне после атаки БПЛА

После падения обломков сбитых дронов на территории промзоны произошло локальное возгорание. Пострадавших нет

Пожар начался на территории промзоны в Альметьевске (Татарстан) после падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

В небе над Альметьевским районом силы ПВО уничтожили беспилотники. Из-за падения обломков на территории промзоны произошло локальное возгорание.

«В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — сказано в публикации.

В ночь на 23 февраля массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. В результате энергетическая инфраструктура получила серьезная повреждения, начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома.