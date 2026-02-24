Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ
Минское «Динамо» не смогло вовремя вылететь из Нижнего Новгорода, где проводило матч КХЛ с местным «Торпедо», в Сочи. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба белорусского клуба.
Причина не объясняется. Но с вечера понедельника и до 8 утра аэропорт Сочи был закрыт. В течение 23 февраля власти города несколько раз сообщали об отражении атак беспилотников. В 10:34 мск вторника аэропорт вновь был закрыт. В 11:06 власти Сочи сообщили, что в городе работает система ПВО.
Из-за налета дронов 23 февраля матч между «Сочи» и ЦСКА сначала был отложен на час, а после первого периода и нового объявления воздушной тревоги и вовсе отменен.
Минское «Динамо» занимает второе место Западной конференции турнирной таблицы КХЛ. После 59 игр на счету клуба 78 очков.
Матч команды с «Сочи» запланирован на 25 февраля.
