Военная операция на Украине⁠,
0

В Брянской области дроны атаковали школу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
В Брянской области беспилотники атаковали здание школы, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Удар дронами-камикадзе был нанесен по школе в селе Новая Погощь Суземского района. При сбросе взрывных устройств здание учреждения было повреждено. В результате атаки никто не пострадал.

Обломок дрона повредил здание школы в Обнинске
Политика
Это не первая атака украинских беспилотников на школы в российских регионах. Так, двумя днями ранее, 21 февраля, в Васильевке Запорожской области дрон повредил школу и прилегающую территорию, осколками посекло школьные автобусы.

За день до этого в Запорожской области было атаковано другое учебное учреждение — образовательная школа № 60 в Энергодаре. В момент удара в здании находились 700 человек, в числе которых 600 учеников.

Полина Дуганова
Брянская область Александр Богомаз атака дронов беспилотники Школа
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
