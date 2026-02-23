В Брянской области дроны атаковали школу

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Брянской области беспилотники атаковали здание школы, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Удар дронами-камикадзе был нанесен по школе в селе Новая Погощь Суземского района. При сбросе взрывных устройств здание учреждения было повреждено. В результате атаки никто не пострадал.

Это не первая атака украинских беспилотников на школы в российских регионах. Так, двумя днями ранее, 21 февраля, в Васильевке Запорожской области дрон повредил школу и прилегающую территорию, осколками посекло школьные автобусы.

За день до этого в Запорожской области было атаковано другое учебное учреждение — образовательная школа № 60 в Энергодаре. В момент удара в здании находились 700 человек, в числе которых 600 учеников.