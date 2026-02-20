В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы

Фото: John Moore / Getty Images

В городе Энергодар в Запорожской области беспилотник атаковал среднюю общеобразовательную школу № 4. В момент удара в учреждении находились 700 человек, в числе которых 600 учеников и 100 сотрудников, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, дрон врезался в дерево на территории школы и взорвался. В результате повреждения получили окна и фасад здания, пострадавших нет.

Дети и персонал эвакуированы.

«Подобные действия, направленные на атаку объектов образования в учебное время, являются актом неприкрытого варварства и жестокости по отношению к детям», — отметил Пухов.

Запорожская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, 13 февраля ВСУ обстреляли здание, где были расположены гуманитарный штаб и территориальное отделение администрации округа по группе сел. В результате был ранен местный житель.

Незадолго до этого, 10 февраля, при атаке на похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Еще шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.