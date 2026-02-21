 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Волгограде из-за атаки беспилотников повреждены 4 многоквартирных дома

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

В результате атаки повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах.

«Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения. Также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок», — говорится в сообщении администрации.

Пострадавших нет, повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры не зафиксировано.

Аэропорты Волгограда и Саратова закрыли для полетов
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Вечером 20 февраля в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, спустя три часа полеты возобновили. Утром 21 февраля их снова приостановили — позже ограничения вновь сняли.

Минобороны сообщало, что за ночь над территорией Волгоградской области сбили один БПЛА. С 7:00 до 9:00 также перехватили один беспилотник.

Антонина Сергеева
БПЛА атака Волгоградская область Андрей Бочаров повреждения
