В Волгограде из-за атаки беспилотников повреждены 4 многоквартирных дома
Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
В результате атаки повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах.
«Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения. Также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок», — говорится в сообщении администрации.
Пострадавших нет, повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры не зафиксировано.
Вечером 20 февраля в аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, спустя три часа полеты возобновили. Утром 21 февраля их снова приостановили — позже ограничения вновь сняли.
Минобороны сообщало, что за ночь над территорией Волгоградской области сбили один БПЛА. С 7:00 до 9:00 также перехватили один беспилотник.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски