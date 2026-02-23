 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сочи
Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи сработала система противовоздушной обороны (ПВО), военные отражают атаку беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Глава города отметил, что все экстренные службы находятся в состоянии максимальной готовности. Он попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — предупредил Прошунин.

Утром в Сочи объявили угрозу атаки дронов. В аэропорту Сочи приостановили полеты. В Росавиации уточнили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту Сочи задержали на вылет 14 рейсов – в Казань, Санкт-Петербург, Киров, Саратов, Москву, Челябинск и Екатеринбург. Задержки также коснулись прилета рейсов из Пензы, Новосибирска, Самары, Москвы, Саратова, Батуми, Санкт-Петербурга, Казани и Кирова. Два рейса из Санкт-Петербурга и Нижнекамска отменили. 

За ночь над Россией уничтожили 152 дрона
Политика

Также отправку рейсов приостановили в авиагаванях Геленджика и Краснодара. Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на рейсы при угрозе ударов беспилотниками.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Сочи ПВО беспилотники атака
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12)
USD ЦБ: 76,75 (+0,11)
